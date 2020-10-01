На площади Климова каршеринг припарковался в кустах: видео

На площади Климова каршеринговый автомобиль вылетел с проезжей части на газон. Об этом сообщили очевидцы в воскресенье, 18 апреля, в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".
Причины произошедшего неизвестны. О состоянии водителя информация уточняется.
"Каршеринг захотел в кусты",
- комментируют ДТП пользователи в социальных сетях.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Димитрова разбился каршеринг: видео.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://srt.vg/trax