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kraratau27 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На площади Климова каршеринг припарковался в кустах: видео

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Водителя в машине не обнаружили.

На площади Климова каршеринговый автомобиль вылетел с проезжей части на газон. Об этом сообщили очевидцы в воскресенье, 18 апреля, в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".

Причины произошедшего неизвестны. О состоянии водителя информация уточняется. 

"Каршеринг захотел в кусты",

- комментируют ДТП пользователи в социальных сетях.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Димитрова разбился каршеринг: видео.

Видео: Piter.tv

Теги: каршеринг, петербург
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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Черниченкоа Владлена
Сегодня 13:28

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