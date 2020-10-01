На площади Климова каршеринг припарковался в кустах: видео

Водителя в машине не обнаружили.

На площади Климова каршеринговый автомобиль вылетел с проезжей части на газон. Об этом сообщили очевидцы в воскресенье, 18 апреля, в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".

Причины произошедшего неизвестны. О состоянии водителя информация уточняется.

"Каршеринг захотел в кусты", - комментируют ДТП пользователи в социальных сетях.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Димитрова разбился каршеринг: видео.

Видео: Piter.tv