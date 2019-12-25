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Убивший собутыльника петербуржец стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 16:45
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himif

Убивший собутыльника петербуржец стал фигурантом уголовного дела

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Решается вопрос об аресте мужчины.

Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тела 57-летнего мужчины в квартире одного из домов на проспекте Стачек. Об этом сообщила пресс-служба следкома.

Следователи выяснили, что в смерти петербуржца виноват 49-летний мужчина, с которым погибший распивал спиртное 19 февраля. В ходе попойки между собутыльника вспыхнула ссора, и злоумышленник множество раз ударил обидчика ножом. После убийства мужчина скрылся с места преступления.

На данный момент подозреваемый в убийстве задержан, принимается решение о его аресте. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали, что трое мужчин ограбили таксиста, угрожая ножом во время поездки.

Фото: pixabay

Теги: следком, собутыльник, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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