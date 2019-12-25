Сейчас уже меняют асфальт на 7 км и 8 км по Волхонскому шоссе.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что на петербургских мостах и набережных начинается ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

Известно, что в Северной столице планируется ремонт 21 объекта. Отмечается, что на 17 из них компания намерена заменить покрытие.

Кроме того, в Петербурге ожидается разрешительная документация для замены асфальтобетонного покрытия проезжей части на Каменноостровском мосту. Также соответствующие работы должны провести и на путепроводе "Автово".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге после карантина открывается роддом №16.

Фото:pixabay