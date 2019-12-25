На первом этаже дома на Крыленко случился пожар

Подробности случившегося уточняются.

Стало известно о пожаре, который произошел 9 октября в Невском районе Петербурга. Как стало известно Piter.tv, на улице Крыленко, 7 загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Хозяин квартиры успел выбежать на улицу до приезда противопожарной бригады.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что поджог "Газели" на Пискаревском проспекте попал на видео. Правоохранители установили, что злоумышленник действовал из хулиганских побуждений.

Фото: Piter.tv