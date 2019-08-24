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На пересечении Таллинского и Аннинского шоссе КАМАЗ смял легковушку

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Сведения о пострадавших уточняются.

Днем 24 августа на пересечении Таллинского и Аннинского шоссе произошла страшная авария, рассказал мобильный корреспондент Piter.TV.

По предварительной информации, водитель легковушки не заметил КАМАЗ из-за стоящей встречной маршрутки. В результате аварии самосвал вмял в кювет и припечатал к столбу "Тойоту Камри".

На месте ДТП работает два пожарных расчета. Сведения о пострадавших уточняются, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Ново-Адмиралтейский канал упал автомобиль.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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