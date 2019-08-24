На пересечении Таллинского и Аннинского шоссе КАМАЗ смял легковушку

Сведения о пострадавших уточняются.

Днем 24 августа на пересечении Таллинского и Аннинского шоссе произошла страшная авария, рассказал мобильный корреспондент Piter.TV.

По предварительной информации, водитель легковушки не заметил КАМАЗ из-за стоящей встречной маршрутки. В результате аварии самосвал вмял в кювет и припечатал к столбу "Тойоту Камри".

На месте ДТП работает два пожарных расчета. Сведения о пострадавших уточняются, по факту произошедшего проводится проверка.

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Видео: Piter.TV