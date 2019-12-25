  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На пересечении Героев и Ленинского появились ограждения от пешеходов
Сегодня, 18:16
21
lizapoluda

На пересечении Героев и Ленинского появились ограждения от пешеходов

0 0

Безопасность граждан обеспечили по просьбе прокуратуры.

От прокуратуры Красносельского района поступило заявление об обязательной установке пешеходные перила на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев для безопасности граждан. Об этом сообщила в пресс-службе городской прокуратуры.

По решению суда объекты установили специалисты комитета по благоустройству. До этого на опасном участке неоднократно происходили аварии.

Иск прокуратуры на данный момент полностью удовлетворен.

Ранее мы рассказали о том, что движение по улице Седова ограничат до середины октября.

Фото:  www.enerstal.ru

Теги: благоустройство, прокуратура, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии