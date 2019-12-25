На пересечении Героев и Ленинского появились ограждения от пешеходов

Безопасность граждан обеспечили по просьбе прокуратуры.

От прокуратуры Красносельского района поступило заявление об обязательной установке пешеходные перила на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев для безопасности граждан. Об этом сообщила в пресс-службе городской прокуратуры.

По решению суда объекты установили специалисты комитета по благоустройству. До этого на опасном участке неоднократно происходили аварии.

Иск прокуратуры на данный момент полностью удовлетворен.

Ранее мы рассказали о том, что движение по улице Седова ограничат до середины октября.

Фото: www.enerstal.ru