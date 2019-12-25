Движение по улице Седова ограничат до середины октября

Также машины временно не смогут проехать по Гранитной улице.

С понедельника, 21 сентября, в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам в Красногвардейском и Невском районах. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, в связи с благоустройством после прокладки газопровода рабочие перекроют Гранитную улицу от Новочеркасского до Малоохтинского проспекта. Автомобилисты снова смогут там проехать 2 октября.

С 21 сентября по 12 октября ограничение будет действовать на улице Седова от Ивановской улицы до бульвара Красных Зорь из-за прокладки газопровода.

Водителям необходимо распланировать маршрут в соответствии с информацией.

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Фото: Piter.TV