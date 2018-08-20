Ситуацию на дороге усугубил сломанный светофор.

Сегодняшнее утро во Фрунзенском районе Петербурга было для автомобилистов совсем не добрым. Им пришлось постоять в огромной пробке из-за аварии и сломанного светофора. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Отмечается, что на перекрестке проспекта Славы и Белградской улицы мотоцикл столкнулся с такси. Ситуацию усугубил сломанный светофор. В настоящее время пробка уже рассасывается, однако часом ранее на месте аварии был огромный затор.

Ранее мы писали, что на Обуховской обороны произошла массовая авария.

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