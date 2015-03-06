На перекрестке Заневского и Энергетиков "встретились" микроавтобус и иномарка

По предварительным данным, никто не пострадал.

Около трех часов дня в субботу, 20 февраля, петербуржец в соцсетях поделился кадрами с места аварии на перекрестке проспектов Заневского и Энергетиков.

Микроавтобус как-то немного мимо правого ряда промахнулся при повороте направо... Непохоже, чтобы он прямо ехать собирался. Не помню, в каком режиме светофоры на этом перекрестке работают: кто куда когда поворачивает. Редко там езжу отметил в комментариях пользователь.

Достоверной информации о пострадавших не поступало. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. На кадрах момента столкновения, которые попали в редакцию Piter.TV, создается впечатление, что водитель микроавтобуса не справился с управлением.

Ранее мы писали, что невнимательный водитель на перекрестке Луначарского и Светлановского спровоцировал ДТП.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV