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На перекрестке Заневского и Энергетиков "встретились" микроавтобус и иномарка

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Около трех часов дня в субботу, 20 февраля, петербуржец в соцсетях поделился кадрами с места аварии на перекрестке проспектов Заневского и Энергетиков. 

Микроавтобус как-то немного мимо правого ряда промахнулся при повороте направо... Непохоже, чтобы он прямо ехать собирался. Не помню, в каком режиме светофоры на этом перекрестке работают: кто куда когда поворачивает. Редко там езжу

отметил в комментариях пользователь. 

Достоверной информации о пострадавших не поступало. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. На кадрах момента столкновения, которые попали в редакцию Piter.TV, создается впечатление, что водитель микроавтобуса не справился с управлением. 

Ранее мы писали, что невнимательный водитель на перекрестке Луначарского и Светлановского спровоцировал ДТП.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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