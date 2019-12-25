На перекрестке Загородного проспекта и Социалистической улицы столкнулись две иномарки

В четверг, 17 сентября, петербуржцы сообщили в соцсетях, что на пересечении Загородного проспекта и Социалистической улицы произошло ДТП.
Очевидица отметила, что водитель Renault нарушил правила и врезался в Mercedes. Попытавшись отъехать, Renault ударил еще одну машину. Социалистическая улица была перекрыта.
Я уехала, так как в машине было двое маленьких детей, и меня также чуть не ударил
сообщила петербурженка (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. ред.)
Ранее мы писали, что на перекрестке Краснопутиловской и Автовской перевернулся "Форд Транзит".
Фото: vk.com/spb_today
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