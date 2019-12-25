На перекрестке Краснопутиловской и Автовской перевернулся "Форд Транзит"

Движение по Краснопутиловской осуществляется в одну полосу.

Вечером в четверг, 17 сентября, на пересечений улиц Краснопутиловской и Автовской произошло ДТП.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что "Форд Транзит" столкнулся с фурой, снес светофор и перевернулся. Пострадал ли кто-то в аварии, пока неизвестно. Также неизвестны причины ДТП. По всей видимости, водитель не справился с управлением. Свидетели отмечают, что движение по Краснопутиловской улице в сторону переезда осуществляется в одну полосу.

Ранее мы писали, что уходя от ДТП машина сбила двух пешеходов в Московском районе.

Фото: vk.com/spb_today