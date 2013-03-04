На перекрестке Светлановского и Учительской произошло жесткое ДТП: видео

Водитель одного из автомобилей сломал нос.

Сегодня, 9 мая, примерно в 19 часов вечера в Калининском районе столкнулись две иномарки. У 20-летнего водителя диагностировали перелом носа. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На перекрестке Светлановского проспекта и Учительской улицы не поделили дорогу Volkswagen и Nissan. На записи с камер видеонаблюдения можно заметить, что у одной из иномарок серьезно помялся передний бампер. На место происшествия приехали медики.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на мосту Александра Невского пешеход бросился под машину: видео.

Видео: Piter.tv