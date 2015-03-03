На Вербной улице полицейский пострадал в автомобильной аварии

После осмотра бригада скорой помощи отпустила домой сотрудника МВД.

В Приморском районе в пятницу вечером, 25 ноября, произошло ДТП с участием правоохранителя. На Вербной улице столкнулись служебный автомобиль Hyundai Solaris и Renault Duster. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 23:20. Правоохранитель получил травмы, ему понадобилась помощь медиков. После осмотра бригада скорой помощи отпустила домой сотрудника МВД.

Кроме того, в ДТП пострадал еще один мужчина. 38-летний мужчина попал в больницу. Подробности уточняются, информация проверяется.

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Фото: Piter.tv