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На Вербной улице полицейский пострадал в автомобильной аварии
Сегодня, 14:11
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На Вербной улице полицейский пострадал в автомобильной аварии

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После осмотра бригада скорой помощи отпустила домой сотрудника МВД. 

В Приморском районе в пятницу вечером, 25 ноября, произошло ДТП с участием правоохранителя. На Вербной улице столкнулись служебный автомобиль  Hyundai Solaris и Renault Duster. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Авария произошла в 23:20. Правоохранитель получил травмы, ему понадобилась помощь медиков. После осмотра бригада скорой помощи отпустила домой сотрудника МВД. 

Кроме того, в ДТП пострадал еще один мужчина. 38-летний мужчина попал в больницу. Подробности уточняются, информация проверяется.

Ранее на Piter.tv: в Сосновом Бору в пятницу Lada Largus задавила пешехода.

Фото: Piter.tv

Теги: в дтп пострадал полицейский, вербная улица, мвд, скорая, улица репищева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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