На перекрестке Коллонтай с Товарищеским иномарка сбила женщину

По факту аварии проводится проверка.

Вечером в среду, 12 августа, в Невском районе Петербурга произошло ДТП с пострадавшим пешеходом. Как сообщили Piter.tv в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улицы Коллонтай с Товарищеским проспектом автомобиль "Киа Рио" с 25-летним водителем за рулем с трехлетним стажем вождения сбил 33-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что момент ДТП с каршерингом на Торжковской улице попал на видео.

Фото: Piter.tv