  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:37
114
smirenny
Код вставки плеера

На перекрестке Дальневосточного и Зольной столкнулись две иномарки

0 0

Последствия неудачного поворота мешают движению трамваев.

В среду, 29 декабря, на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях. 

Свидетели отмечают, что авария "Ауди" и "Форда" мешает движению трамваев. Позже в редакцию Piter.TV поступила видеозапись момента столкновения. Видно, как водитель желтого авто выезжает на перекресток, начинает резко поворачивать налево в тот момент, когда к месту на большой скорости приближался встречный автомобиль. Избежать аварии не удалось. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что суд вынес приговор по делу о ДТП на Гостилицком шоссе, после которого не выжил военный.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии