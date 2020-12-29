На перекрестке Дальневосточного и Зольной столкнулись две иномарки

Последствия неудачного поворота мешают движению трамваев.

В среду, 29 декабря, на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях.

Свидетели отмечают, что авария "Ауди" и "Форда" мешает движению трамваев. Позже в редакцию Piter.TV поступила видеозапись момента столкновения. Видно, как водитель желтого авто выезжает на перекресток, начинает резко поворачивать налево в тот момент, когда к месту на большой скорости приближался встречный автомобиль. Избежать аварии не удалось. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

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Видео: Piter.TV