На перекрестке Чкаловского проспекта и Большой Разночинной улицы произошло ДТП

"Носы" машин сильно повреждены.

Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия в социальных сетях. Вечером 16 января на пересечении Чкаловского проспекта и Большой Разночинной улицы столкнулись "Шкода Йети" и "Фольцваген Поло".

На фото видно, что передние части автомобилей сильно повреждены. На место прибыла бригада скорой помощи. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее мы писали, что водитель стал свидетелем едва не случившейся аварии на Невском проспекте.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".