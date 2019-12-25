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На перекрестке Чкаловского проспекта и Большой Разночинной улицы произошло ДТП
Сегодня, 22:57
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arteliseev

На перекрестке Чкаловского проспекта и Большой Разночинной улицы произошло ДТП

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"Носы" машин сильно повреждены.

Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия в социальных сетях. Вечером 16 января на пересечении Чкаловского проспекта и Большой Разночинной улицы столкнулись "Шкода Йети" и "Фольцваген Поло".

На фото видно, что передние части автомобилей сильно повреждены. На место прибыла бригада скорой помощи. Информация о пострадавших пока не поступала. 

Ранее мы писали, что водитель стал свидетелем едва не случившейся аварии на Невском проспекте.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: большая разночинная улица, дтп, чкаловский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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