Как стало известно Piter.TV, вечером в среду, 20 мая, на перекрестке 22-ой линии и Большого проспекта В.О произошло ДТП.
На кадрах, которые попали в редакцию, видно, что "Рендж Ровер", по всей видимости, из-за поворачивающей направо попутной машины не увидел "Рено Капур", который хотел проскочить перекресток.
Есть ли пострадавшие в аварии и кто виноват, пока неизвестно.
Ранее мы писали, что в результате ДТП на трассе "Лодейное Поле – Будогощь" скончались двое мужчин.
Видео: Piter.TV
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