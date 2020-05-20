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На перекрестке 22-ой линии и Большого проспекта В.О произошло ДТП

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Есть ли пострадавшие – неизвестно.

Как стало известно Piter.TV, вечером в среду, 20 мая, на перекрестке 22-ой линии и Большого проспекта В.О произошло ДТП.

На кадрах, которые попали в редакцию, видно, что "Рендж Ровер", по всей видимости, из-за поворачивающей направо попутной машины не увидел "Рено Капур", который хотел проскочить перекресток. 

Есть ли пострадавшие в аварии и кто виноват, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что в результате ДТП на трассе "Лодейное Поле – Будогощь" скончались двое мужчин.

Видео:  Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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