На переездах ОЖД снизилось количество аварий

За девять месяцев этого года произошло 12 ДТП.

За девять месяцев 2020 года на переездах Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошло 12 ДТП, в которых пострадали три человека, один из них погиб. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Показатели оказались меньше, чем в 2019 году. За такой же период в прошлом году произошло 19 аварий, в которых пострадали 16 человек и пятеро скончались от травм, несовместимых с жизнью.

Основная причина аварий – нарушение правил пересечения железнодорожного пути. Водители уже на запрещающий сигнал пытаются проехать перед приближающимся поездом.

Свыше 1,5 тысячи пассажиров получили услуги сопровождения на вокзалах ОЖД.

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