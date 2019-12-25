На пепелище частного дома в Ленобласти нашли тело неизвестного

Причины пожара пока не выяснены.

В четверг, 1 октября, в деревне Выра Гатчинского района Ленобласти вспыхнул частный дом. Как рассказали в пресс-службе областного следственного комитета, после тушения пожара на пепелище обнаружили тело неустановленного человека.

По факту пожара началась процессуальная проверка, следователи-криминалисты дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в районе. Причины пожара пока не выяснили.

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Фото: Piter.TV