На пепелище частного дома в Ленобласти нашли тело неизвестного

В четверг, 1 октября, в деревне Выра Гатчинского района Ленобласти вспыхнул частный дом. Как рассказали в пресс-службе областного следственного комитета, после тушения пожара на пепелище обнаружили тело неустановленного человека.
По факту пожара началась процессуальная проверка, следователи-криминалисты дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в районе. Причины пожара пока не выяснили.
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Фото: Piter.TV
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