Бжанию на парад пригласил лично президент России Владимир Путин.

На парад Победы в Москве приедет президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Парад Победы состоится в Москве 24 июня. Отмечается, что Бжанию на парад пригласил лично президент России Владимир Путин.

Ранее мы рассказывали, что Путин приказал провести Парад Победы в Москве 24 июня. Об этом он рассказал на сегодняшнем совещании в режиме видеоконференции. При объяснении даты, глава государства отметил, что это 75-я годовщина парада Красной армии 1945 года. Тогда, по словам Путина, по Красной площади прошли бойцы, которые сражались под Москвой и под Сталинградом, защищали Ленинград и освобождали Европу, брали Берлин.