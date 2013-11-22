Видео: на остановке загорелся пассажирский автобус в Красном селе

Информации о пострадавших не поступало.

В среду вечером, 22 декабря, в Красном селе загорелся автобус. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Петербургу.

По данным МЧС, инцидент произошёл около 17:30 у дома № 21 на улице Восстановления. В автобусе горел моторный отсек. На борьбу с огнем отправились 10 человек, в 17:53 огонь локализовали. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее прокуратура Невского района заинтересовалась пожаром в детсаду №113.

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