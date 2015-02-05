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На "оранжевой" ветке в Петербурге увеличили интервал движения поездов
Сегодня, 18:11
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На "оранжевой" ветке в Петербурге увеличили интервал движения поездов

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Пассажирам приходится ждать дольше обычного поездов от станции "Спасская" до "Площадь Александра Невского 2".

С 17:50 движение по четвертой оранжевой линии метрополитена Петербурга затруднено из-за технической неисправности. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе подземки. 

Поезда от станции "Спасская" до станции "Площадь Александра Невского 2" следуют с увеличенным интервалом. Поезда от станции "Площадь Александра Невского 2" до станции "Дыбенко" следуют с обычным интервалом.

Ранее мы писали, что на станции метро "Московская" сотрудник отказался пропускать женщину с самокатом.

Фото: Piter.tv

Теги: интервал движения, метро, оранжевая ветка, поезда
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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