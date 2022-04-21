На окраине Махачкалы загорелась свалка

Площадь огня составила около 150 квадратных метров.

На окраине Махачкалы загорелась несанкционированная свалка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

Инцидент произошел в местности Черкес-кутан. Площадь огня составила около 150 квадратных метров. Для тушения пожара привлечено большое количество техники. Также проводится засыпка грунтом. В администрации Махачкалы сообщили, что в ликвидации возгорания также участвуют городские службы.

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Видео: Telegram / Минприроды РД