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В новогодние праздники в Петербурге произошло более 2,5 тысяч ДТП
Сегодня, 11:43
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Alena_Zinovieva

В новогодние праздники в Петербурге произошло более 2,5 тысяч ДТП

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В них пострадали 146 человек, в их числе 18 детей.

В период новогодних праздников в Петербурге произошло огромное количество ДТП. Так, с 30 декабря по 8 января в городе на Неве зафиксировано 2513 аварий. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Северной столице и области.

Отмечается, что в этих дорожно-транспортных происшествиях пострадали 146 человек, в их числе 18 детей. Пять автолюбителей погибли.

При этом в Ленобласти в период праздников случилось 650 ДТП. В 50-ти пострадали люди. Были госпитализированы 79 человек, из них 18 детей. Пять погибли.

Ранее мы писали, что в ДТП на Приморском шоссе серьезно пострадала женщина.

Фото: pixabay.com

Теги: авария, дтп, новогодние праздники, статистика
Категории: Лента новостей,

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