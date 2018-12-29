В новогодние праздники в Петербурге произошло более 2,5 тысяч ДТП

В них пострадали 146 человек, в их числе 18 детей.

В период новогодних праздников в Петербурге произошло огромное количество ДТП. Так, с 30 декабря по 8 января в городе на Неве зафиксировано 2513 аварий. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Северной столице и области.

Отмечается, что в этих дорожно-транспортных происшествиях пострадали 146 человек, в их числе 18 детей. Пять автолюбителей погибли.

При этом в Ленобласти в период праздников случилось 650 ДТП. В 50-ти пострадали люди. Были госпитализированы 79 человек, из них 18 детей. Пять погибли.

Ранее мы писали, что в ДТП на Приморском шоссе серьезно пострадала женщина.

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