В Петербурге на намыве Васильевского острова появились укрытия за 5 млн рублей

На намыве Васильевского острова установили 22-тонные бетонные укрытия.

На территории пассажирского порта Санкт-Петербурга "Морской фасад" на намыве Васильевского острова установили быстровозводимые железобетонные укрытия. Несколько конструкций заметили 6 октября на территории порта на проспекте Крузенштерна, 18.

Укрытия выполнены в сером цвете, на внешней стороне нанесена красная надпись "УКРЫТИЕ". Ранее сообщалось, что всего на территории "Морского фасада" планируется разместить 8 таких конструкций.

Стоимость договора составляет 5 млн рублей. Согласно спецификации, речь идет об укрытиях модификации УБВЗ-11. Конструкция состоит из 2 железобетонных чаш, соединенных болтами. Для изготовления используется бетон Б-30 с добавлением полипропиленовой фибры и армированием.

Масса одного укрытия составляет 22 тонны, площадь — 11,6 кв. м. В документации указано, что такой размер соответствует нормативу 0,6 кв. м на человека.

Ранее на Piter.TV: Смольный не планирует ставить укрытия от БПЛА за пределами Кронштадта. Военно-морской город представляет особый интерес для атакующих, поэтому там и появились бетонные конструкции для защиты прохожих от осколков.



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