Кроме того, уже запланированы работы по проектированию прогулочной зоны у Иоанновского монастыря.

Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что на набережной около Ботанического сада появится прогулочная зона. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Глава Петроградского района Иван Громов отметил, что в данный момент создан первый этап проекта благоустройства набережной Карповки. Планируется, что эту зону озеленят. Кроме того, работы по благоустройству запланированы у Иоанновского монастыря.

Что касается прогулочный зоны около Ботанического сада, то авторы проекта намерены создать противоположную новой общественной зоне сторону. Этот участок озеленят и добавят освещение.

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Фото:КГА