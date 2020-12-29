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В центре Петербурга водитель "припарковал" свою машину на крышу и сбежал
Сегодня, 9:15
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IRINA_CHALKINA

В центре Петербурга водитель "припарковал" свою машину на крышу и сбежал

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На место происшествия приехали спасатели.

В ночь на среду, 13 января, в центре Северной столицы водитель "припарковал" свою машину на крышу и сбежал. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел около 2 ночи с 12 на 13 января. Автомобиль перевернулся на набережной канала Грибоедова, 172. О пострадавших не сообщается. Известно, что водитель сбежал с места происшествия. 

На место прибыли спасатели, которые поставили обратно на колеса автомобиль и убрали его с проезжей части. Водителя ищут правоохранители.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП с манипулятором на проспекте Просвещения пострадали трое.

Фото: pixabay

Теги: набережная канала грибоедова дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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