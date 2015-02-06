На набережной Смоленки презентуют арт-объект Боремира Бахарева

Проект должны были презентовать еще в прошлом году, однако, по всей видимости, планы пришлось изменить из-за пандемии.

Накануне, 24 июня, проект "Waterfront" на своей странице в Instagram пригласил петербуржцев на презентацию арт-объекта Боремира Бахарева, которая состоится в субботу, 26 июня, в 18:00 на набережной реки Смоленки напротив завода имени Козицкого.

Из торчащей из воды проржавевшей металлической трубе с граффити создали объемную форму капители коринфского ордера.

Объект органично сочетается с рядом находящимися зданиями в стиле "конструктивизм" – завод им.Козицкого и "сталинский неоклассицизм" – действующий Санкт-Петербургский Художественный Музей. отмечают организаторы проекта

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Напомним, что почти год назад Piter.tv поговорил с автором проекта – куратором профиля "Дизайн среды" Школы дизайна НИУ ВШЭ — Петербург Боремиром Бахаревым. "Окультуривать" будут железную трубу, которая станет немного "коринфской".

Фото: предоставлены автором проекта