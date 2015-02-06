  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На набережной Смоленки презентуют арт-объект Боремира Бахарева
Сегодня, 14:50
76
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На набережной Смоленки презентуют арт-объект Боремира Бахарева

0 0

Проект должны были презентовать еще в прошлом году, однако, по всей видимости, планы пришлось изменить из-за пандемии.

Накануне, 24 июня, проект "Waterfront" на своей странице в Instagram пригласил петербуржцев на презентацию арт-объекта Боремира Бахарева, которая состоится в субботу, 26 июня, в 18:00 на набережной реки Смоленки напротив завода имени Козицкого. 

Из торчащей из воды проржавевшей металлической трубе с граффити создали объемную форму капители коринфского ордера. 

Объект органично сочетается с рядом находящимися зданиями в стиле "конструктивизм" – завод им.Козицкого и "сталинский неоклассицизм" – действующий Санкт-Петербургский Художественный Музей.

отмечают организаторы проекта

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо пройти предварительную регистрацию. 

Напомним, что почти год назад Piter.tv поговорил с автором проекта – куратором профиля "Дизайн среды" Школы дизайна НИУ ВШЭ — Петербург Боремиром Бахаревым. "Окультуривать" будут железную трубу, которая станет немного "коринфской".

Фото: предоставлены автором проекта

Теги: waterfront, боремир бахарев
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии