На набережной Макарова открылась Международная академия искусств

Первым экспонатом стал портрет российского лидера.

Международная академия искусств принадлежит бизнесмену Кюри Усманову. Первым экспонатом в ней стал портрет Путина, который написал американский художник Дэвид Датуна.

Картина называется "Всевидящий В". Датуна вдохновился на её написание после встречи российского лидера с Дональдом Трампом в июле 2018 года в Хельсинки. Известно, что Кюри Усманов выкупил картину за 400 тысяч евро. Теперь "Всевидящий В" доступен широкому зрителю.

По задумке бизнесмена, академия искусств в Петербурге станет площадкой, в которой молодёжь сможет встречаться с деятелями искусства. Первая выставка запланирована в конце марта. На ней будут представлены редкие фотографии Энди Уорхола.

Ранее мы сообщили, что петербургский бизнесмен купил портрет Путина за 400 тысячи евро.

Фото: Instagram