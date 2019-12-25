С 3 ноября грузовикам запретят проезд по мосту через Охту в Ленобласти

На дороге Петербург — Матокса введут ограничения для грузового транспорта.

С 3 ноября 2026 года на мосту через реку Охту во Всеволожском районе Ленинградской области введут временные ограничения для транспорта с разрешенной максимальной массой более 8 тонн. Они будут действовать на участке региональной дороги Санкт-Петербург — Матокса до 31 декабря 2027 года.

Для грузовиков организуют объезд по местным дорогам. На подъездах к мосту и ограниченном участке установят необходимые дорожные знаки и технические средства организации движения.

Водителям рекомендуют учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования установленных знаков. Об ограничениях сообщили в канале "Дороги Ленобласти" в мессенджере MAX.

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Фото: Piter.TV