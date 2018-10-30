Покрытие будут ремонтировать по технике нарезания карт.

В четверг, 4 апреля, стало известно о том, что на мостах и набережных Петербурга начали ремонтировать асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Покрытие будут ремонтировать по технике нарезания карт.

Устранение аварийных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнялись сразу же при их обнаружении и в любых погодных условиях (при температуре воздуха до -20 градусов по Цельсию). Оперативный ремонт проводился путем наложения временной пломбы сказано в сообщении

Известно, что первые такие работы проведены на пешеходной части моста Обуховской обороны через реку Монастырку.

Ранее мы сообщали о том, что В Левашово открылся завод по производству уборочной техники

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"