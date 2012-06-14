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На мысе Меганом в Крыму спасли травмированную туристку

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Сейчас девушка передана медикам.

В городе Судаке российская туристка повредила ногу во время прогулки по Меганому. Представители регионального управления экстренного ведомства эвакуировали пострадавшую. В настоящее время она передана в руки медицинского персонала. В общей сложности в спасательной операции были задействованы четыре человека личного состава и одна единица специальной техники. В ГУ МЧС подчеркнули, что путешественники не зарегистрировали свой поход в профильном ведомстве. 

Туристка во время прогулки в горно-лесной местности мыса Меганом повредила ногу. Запросила помощи у МЧС России. Спасатели оказали пострадавшей доврачебную помощь.

пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, крым, мыс меганом, регионы, судак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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