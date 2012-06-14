На мысе Меганом в Крыму спасли травмированную туристку

Сейчас девушка передана медикам.

В городе Судаке российская туристка повредила ногу во время прогулки по Меганому. Представители регионального управления экстренного ведомства эвакуировали пострадавшую. В настоящее время она передана в руки медицинского персонала. В общей сложности в спасательной операции были задействованы четыре человека личного состава и одна единица специальной техники. В ГУ МЧС подчеркнули, что путешественники не зарегистрировали свой поход в профильном ведомстве.

Туристка во время прогулки в горно-лесной местности мыса Меганом повредила ногу. Запросила помощи у МЧС России. Спасатели оказали пострадавшей доврачебную помощь. пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму.

Фото и видео: ГУ МЧС России