На место ДТП в Колпино приехали скорые и реанимация

Однако о пострадавших информации пока нет.

В Колпино, на перекрестке улицы Красной и Ремизова у моста серебристая иномарка врезалась носом в дорожное ограждение. Перед автомобиля сильно помялся. Причиной столкновения с забором мог стать мокрый после обильного дождя асфальт и плохая видимость.

На место прибыли две кареты скорой помощи и машина реанимации, но, по словам очевидцев, раненых водителя или пассажиров не видно.

По факту аварии ведется проверка, информация о пострадавших пока устанавливается.

Пользователи пожаловались, что ДТП собрало огромную пробку. Автомобильное движение в Колпино до сих пор парализовано.

А минувшим утром горожане обнаружили современную интерпретацию меча в камне – это в Ленобласти неизвестные воткнули лом в крышу машины.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / "ВКонтакте"