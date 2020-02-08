На месте столкновения трех иномарок на КАД собрались сотрудники ДПС и МЧС

Кто виноват и есть ли пострадавшие неизвестно.

В субботу, 8 февраля, стало известно об аварии, произошедшей на внешней стороне КАД. Очевидцы рассказали о случившемся в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

К месту столкновения трех легковых автомобилей перед съездом на проспект Косыгина уже прибыли сотрудники Правоохранительных органов и спасатели. Кто виноват в случившемся ДТП и есть ли пострадавшие на момент написания неизвестно.

Ранее мы писали, что водитель каршеринга устроил ДТП при попытке "проскочить на красный" у Борового моста.

Видео: vk.com/spb_today