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Arinablinova
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На месте столкновения трех иномарок на КАД собрались сотрудники ДПС и МЧС

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Кто виноват и есть ли пострадавшие неизвестно.

В субботу, 8 февраля, стало известно об аварии, произошедшей на внешней стороне КАД. Очевидцы рассказали о случившемся в группе  "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

К месту столкновения трех легковых автомобилей перед съездом на проспект Косыгина уже прибыли сотрудники Правоохранительных органов и спасатели. Кто виноват в случившемся ДТП и есть ли пострадавшие на момент написания неизвестно.

Ранее мы писали, что водитель каршеринга устроил ДТП при попытке "проскочить на красный" у Борового моста.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: 3 машины, дтп, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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