На майские праздники жителей Ленобласти ожидает теплая погода без осадков

Ветер ожидается южный, направляющийся с юго-запада, при этом в ночное время он будет дуть со скоростью два-шесть метров в секунду, а в дневное - пять-десять ночью 2-6 м/с, днем 5-10 м/с.

Теплая, весенняя погода без дождей и туч ожидается в Ленобласти в первый майский день. Об этом сообщает сетевое издание "47Новостей".

Так, в среду, 1 мая, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, местами до +3. Днем воздух прогреется до +18 градусов, у водоемов будет прохладнее - до +9.

Ветер ожидается южный, направляющийся с юго-запада, при этом в ночное время он будет дуть со скоростью два-шесть метров в секунду, а в дневное - пять-десять ночью 2-6 м/с, днем 5-10 м/с. Метеозависимым людям следует учитывать, что атмосферное давление будет понижаться.

Источник: сетевое издание "47Новостей"