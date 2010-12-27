Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Ленобласти сотрудника комбината шампанских вин раздавило погрузчиком
Сегодня, 15:23
0
nadiputintseva
152

В Ленобласти сотрудника комбината шампанских вин раздавило погрузчиком

0
 
 

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

На  комбинате шампанских вин в Волховском районе Ленинградской области погиб водитель погрузчика. Как сообщает 15 мая АН "Оперативное прикрытие", гражданину Азербайджана раздавило голову.

Трагедия произошла рано утром в Волхове в предприятии, расположенном на Вокзальной улице. Правоохранительные органы установили, что 24-летний мужчина допустил опрокидывание погрузчика, передвигаясь на нем под уклоном. В результате транспортное средство опрокинулось набок. В попытках спастись, погибший выпрыгнул, но тяжелая машина придавила ему голову.

По факту случившегося ведется проверка. Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что пьяный неадекват протаранил более 10 автомобилей в Набережных Челнах.

 

Теги: новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5