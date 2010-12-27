В Ленобласти сотрудника комбината шампанских вин раздавило погрузчиком

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

На комбинате шампанских вин в Волховском районе Ленинградской области погиб водитель погрузчика. Как сообщает 15 мая АН "Оперативное прикрытие", гражданину Азербайджана раздавило голову.

Трагедия произошла рано утром в Волхове в предприятии, расположенном на Вокзальной улице. Правоохранительные органы установили, что 24-летний мужчина допустил опрокидывание погрузчика, передвигаясь на нем под уклоном. В результате транспортное средство опрокинулось набок. В попытках спастись, погибший выпрыгнул, но тяжелая машина придавила ему голову.

По факту случившегося ведется проверка. Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что пьяный неадекват протаранил более 10 автомобилей в Набережных Челнах.