На кладбище в Ленобласти работники ритуальных фирм устроили стрельбу и поножовщину

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Драка сотрудников ритуальных компаний произошла во Всеволожском районе Ленинградской области, на кладбище у поселка Ириновка. Как рассказали в пресс-службе полицейского Главка по городу и области, потасовка случилась накануне утром.

Около 11 часов утра в помещение ритуальной компании, расположенной на территории кладбища, пришел 61-летний работник ритуальной компании, с которой ритуальщики конкурируют. Случился конфликт – 61-летний гость достал нож, оставил на теле соперника царапины. Ответ не заставил себя долго ждать и выстрелил из травматического пистолета в воздух и под ноги, после чего гость скрылся.

Однако спустя полчаса конфликт продолжился, на место происшествия пришел уже сын пожилого гостя с ножом. Он начал избивать обидчика своего отца. Травматический пистолет пришлось применить снова. Задержаны все трое участников конфликта, выясняются детали случившегося.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 119-й статье УК РФ (угроза убийством). Работнику похоронной службы избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В Мурино задержали мужчину, который находился в федеральном розыске с июля месяца прошлого года.

Фото: Piter.tv