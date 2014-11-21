На границе с Грузией увеличили пропускную способность

В Минтрансе рассчитывают, что о многокилометровых пробках здесь можно забыть.

Минтранс России рассказал о масштабной модернизации пропускного пункта "Верхний Ларс" на границе с Грузией.

Как рассказал портал 110km, до мая в "Верхнем Ларсе" было 25 полос движения, сейчас их число увеличилось в 1,5 раза – до 39 полос. С учетом стесненных географических условий (с одной стороны находятся горы, с другой – река) проектировщики применили уникальную схему расположения полос пропуска и кабин паспортного контроля – диагонально к полосам движения.

В Минтрансе рассчитывают, что о многокилометровых пробках здесь можно забыть, а грузовики и легковушки больше не буду мешать друг другу.

Одну полосу пока оставили в качестве резервной. Все работы на пропускном пункте планируют завершить к концу 2023 года.

Фото: Минтранс России