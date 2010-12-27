ФСБ задержало сына африканского оппозиционера, который хотел бежать из Финляндии в Россию

Пограничное управление ФСБ РФ не пустило африканского мигранта-нелегала на государственную границу с Финляндией.

Пограничное отделение ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержало неподалеку от русско-финской границы мигранта-африканца. Молодой 23-летний уроженец Эритреи пытался нелегально перебраться в Россию в обход официальных пропускных пунктов.

После задержания африканец рассказал сотрудникам ФСБ тяжелую историю своей жизни. Правонарушитель оказался сыном крупного оппозиционера из Эритреи. В данный момент его отец задержан, а семья беженца находится в розыске. Год назад парень оказался в лагере для мигрантов в Германии, но вскоре получил отказ и направление на депортацию. Затем африканец перебрался в Финляндию, но и здесь государство не приняло его. После этого эритреец попытался пешком перейти в Россию, после чего и был схвачен ФСБшниками.

В ближайшее время молодого человека ждет суд. Он может получить реальный срок до двух лет за незаконное пересечение границы. Отметим, что силовики нашли на теле мужчины много следов от ожогов и порезов. Не исключено, что это следы пыток от карательных органов на родине оппозиционера.