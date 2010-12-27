На границе Петербурга изъяли полтонны продуктов

Во вторник, 2-го июля, пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу рассказала о попытках незаконного ввоза в РФ запрещенной продукции.
Стало известно, что в июне на границе с Финляндией и Эстонией, а также в аэропорту "Пулково" петербуржцам не позволили провезти 523 кг "санкционки". Ее положили в ручную кладь и в багаж.
У нарушителей изъяли молочную и мясную продукцию, мед, рыбу, корм и кормовые добавки для животных. Они не соответствовали требованиям ветеринарного законодательства. За это время сотрудники Россельхознадзора пресекли сто таких попыток.
На территорию России пытались доставить готовую молочную и мясную продукцию, мёд, рыбу, корм и кормовые добавки для животных. Всего было предотвращено около ста таких попыток.
Все продукты вернули на территорию иностранных государств или сожгли.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Московском районе обнаружили и изъяли более 200 кг европейских продуктов.
Фото: пресс-служба "Россельхознадзора"
Обсуждение ( 4 )
Чтоб свое пальмовое масло жрали
А если бы они везли патроны?
Сожгли.Очень круто сказано.
идиоты