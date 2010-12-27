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На границе Петербурга изъяли полтонны продуктов
Сегодня, 16:10
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nadezhda_sib

На границе Петербурга изъяли полтонны продуктов

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Их пытались провезти в ручной клади и багаже.

Во вторник, 2-го июля, пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу рассказала о попытках незаконного ввоза в РФ запрещенной продукции.

Стало известно, что в июне на границе с Финляндией и Эстонией, а также в аэропорту "Пулково" петербуржцам не позволили провезти 523 кг "санкционки". Ее положили в ручную кладь и в багаж. 

У нарушителей изъяли молочную и мясную продукцию, мед, рыбу, корм и кормовые добавки для животных. Они не соответствовали требованиям ветеринарного законодательства. За это время сотрудники Россельхознадзора пресекли сто таких попыток. 

На территорию России пытались доставить готовую молочную и мясную продукцию, мёд, рыбу, корм и кормовые добавки для животных. Всего было предотвращено около ста таких попыток.

Все продукты вернули на территорию иностранных государств или сожгли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Московском районе обнаружили и изъяли более 200 кг европейских продуктов

Фото: пресс-служба "Россельхознадзора"

Теги: продукты, россельхознадзор, санционные продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 4 )

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Аноним
Сегодня 16:35

Чтоб свое пальмовое масло жрали

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Сегодня 16:55

А если бы они везли патроны?

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Аноним
Сегодня 17:09

Сожгли.Очень круто сказано.

 

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Аноним
Сегодня 16:23

идиоты

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