В Кронштадте откопали табличку XIX века с Обуховского завода

Местные специалисты обратили внимание на табличку, так как её краешек торчал из-под земли.

На форте "Риф" несколько дней назад в земле нашли табличку XIX века в отличном состоянии. Об этом сообщили в группе "Форт "Риф" в соцсети "ВКонтакте".

Местные специалисты обратили внимание на табличку, так как её краешек торчал из-под земли. На табличке красуется надпись: "6 дм. скоростр. п. 45 к. № 296 Обуховский сталелит. завод 1897".

На форте "Риф" нет сведений о наличии орудия с таким же знаком. Возможно, табличка была прикреплена не к орудию, а к поворотной раме.

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Фото: ВК/ Форт "Риф"