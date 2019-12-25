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На финской границе из автобуса высадили шестерых российских туристов
Сегодня, 22:28
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На финской границе из автобуса высадили шестерых российских туристов

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На этой неделе загрузка на рейсы в Финляндию составила 86%. На следующей ожидается загрузка до 75%.

В ночь на 30 сентября из автобуса высадили шесть российских туристов на границе с Финляндией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию-перевозчика Lux Express.

Пассажиров предупредили перед посадкой об ограничениях на границе с Финляндией. Пограничники отказали шестерым пассажирам во въезде в страну, поскольку у них было оснований для пересечения границы. На этой неделе загрузка на рейсы в Финляндию составила 86%. На следующей ожидается загрузка до 75%.

Посол России: въезд в Финляндию закрыт только по турвизам. Павел Кузнецов рассказал о категориях, которым разрешен въезд в страну.

Фото: phxere
 

Теги: граница, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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