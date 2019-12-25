На фестивале "Русское чудо" в Александровском парке выступят квартеты

Сегодня, 4 сентября, в Александровском парке стартует музыкальный фестиваль "Русское чудо". Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по внешним связям.
Начало запланировано на 14 часов дня. Праздник начнется с театральной зарисовки Театра песни и танца "Морошка". Гости увидят представление "Сказ про Русское чудо". Затем перед участниками фестиваля выступят квартеты "Русичи" и "13 струн". Ансамбль "Лукоморье" покажет специальный номер. Завершится концерт в семь вечера.
Для гостей приготовили мастер-классы по игре на балалайке и большую ярмарку. Посетители смогут прогуляться и по сказочному городку "Балалайкер".
Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербург подготовил 250 мероприятий для пользователей "Пушкинской карты" 1 сентября.
Фото: Piter.tv
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