На фестивале "Русское чудо" в Александровском парке выступят квартеты

Для участников праздника проведут мастер-классы по игре на балалайке.

Сегодня, 4 сентября, в Александровском парке стартует музыкальный фестиваль "Русское чудо". Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по внешним связям.

Начало запланировано на 14 часов дня. Праздник начнется с театральной зарисовки Театра песни и танца "Морошка". Гости увидят представление "Сказ про Русское чудо". Затем перед участниками фестиваля выступят квартеты "Русичи" и "13 струн". Ансамбль "Лукоморье" покажет специальный номер. Завершится концерт в семь вечера.

Для гостей приготовили мастер-классы по игре на балалайке и большую ярмарку. Посетители смогут прогуляться и по сказочному городку "Балалайкер".

Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербург подготовил 250 мероприятий для пользователей "Пушкинской карты" 1 сентября.

Фото: Piter.tv