На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Завтра в течение 45 минут полностью перекроют движение машин.

В среду, 27 октября, на дороге общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке танкера "Бирте Терези" с максимальным высотным габаритом 25 метров будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

В управлении отметили, что мост разводят при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Ранее мы писали, что после нерабочей недели в Петербурге подорожает проезд по ЗСД.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"