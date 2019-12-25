Во время обыска в доме обнаружили 3 килограмма наркотического вещества.

В воскресенье, 19 июля, стало известно, что на даче в Курортном районе обнаружили домашнюю нарколабораторию. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Один из жильцов соседних домов пожаловался полиции на резкий химический запах, а также отметил, что замечал рядом с домом мужчину в резиновых перчатках со следами белого порошка.

Позже сотрудники полиции отправились в указанное место и задержали двоих мужчин и женщину. Во время обыска у них обнаружили 3 килограмма наркотического вещества.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Петербурге пресекли деятельность интернет-торговцев наркотиками.

Фото: Pixabay