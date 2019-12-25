На чердаке дома на Суворовском обнаружили скелет молодого человека

Останки направлены в морг.

В четверг, 4 августа, женщина обратилась в службу 112 с заявлением об обнаружении скелетированных останков человека на чердачном помещении дома №17 по Суворовскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

Предполагается, что был найден скелет мужчины в возрасте около 20-ти лет.

Останки направлены в морг. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчине женщина выкинула в мусорный контейнер труп новорожденного ребенка.

Фото: Piter.TV