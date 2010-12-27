На борту самолета Сургут-Махачкала скончался пассажир

У мужчины имелось серьезное заболевание.

На рейсе Сургут - Махачкала скончался пассажир.

ТАСС со ссылкой в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщает, что 8 ноября в самолете, который летел из Сургута в Махачкалу, скончался 66-летний житель Екатеринбурга. По факту смерти пассажира ведется проверка. По предварительным данным у мужчины было онкологическое заболевание.

Следователи выясняют все причины и обстоятельства смерти мужчины. Осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и супруга скончавшегося мужчины.

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