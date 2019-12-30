Автомобиль не смог преодолеть горку на грунтовой дороге.

В четверг, 23 января, на берегу Охты появился необычный памятник "Дуракам каршеринга". Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как оказалось, автомобиль Renault Logan каршерингового сервиса Carenda не смогу проехать по грунтовой дороге. В итоге машина осталась стоять посреди "проезжей" части, словно памятник.

"Рядом с музеем "Борщевика" на берегу Охты, появился памятник "Дуракам каршеринга"", — пошутили пользователи в соцсетях.

Местные жители вызвали соответствующие службы, чтобы вызволить машину.

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Фото:Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/вк