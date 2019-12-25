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На берегу Новой реки построят храм
Сегодня, 20:10
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arteliseev

На берегу Новой реки построят храм

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Мнения петербуржцев разделились.

Вчера, 22 февраля, петербуржцы заметили строительный забор на улице Солдата Корзуна. Сообщество "Ульянка" напомнило в соцсети, что в 2019 году госстройнадзор выдал разрешение на строительство храма  Храма cвятого праведного Иоанна Русского и Дома причта с воскресной школой. 

Мнения горожан о целесообразности постройки разделились. Кто-то считает, что храмы должны быть в шаговой доступности, а кто-то не понимает, зачем много храмов в одном районе.

В сообществе отмечают, что территория не находились в собственности муниципального округа, повлиять на строительство МО Ульянка не может.

Ранее мы писали, что ретейлер "Лэнд" закрывает магазин на Морской набережной.

Фото: "Вконтакте" / "Ульянка".

Теги: петербург, строительство храма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 4 )

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Аноним
Сегодня 21:09

Куда еще один???? Напротив, на Бурцева, все никак не достроят!!! Ждем пока набережная обаалится????

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Аноним
Сегодня 21:05

На одной стороне есть храм, теперь надо и на другой? Лучше стадион под крышей для всех.

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Аноним
Сегодня 20:35

Заколебали храмами. Стройте детские площадки для игр и развивающие кружки.

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Аноним
Сегодня 20:33

надеюсь от вони задохнуться

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