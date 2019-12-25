На берегу Новой реки построят храм

Мнения петербуржцев разделились.

Вчера, 22 февраля, петербуржцы заметили строительный забор на улице Солдата Корзуна. Сообщество "Ульянка" напомнило в соцсети, что в 2019 году госстройнадзор выдал разрешение на строительство храма Храма cвятого праведного Иоанна Русского и Дома причта с воскресной школой.

Мнения горожан о целесообразности постройки разделились. Кто-то считает, что храмы должны быть в шаговой доступности, а кто-то не понимает, зачем много храмов в одном районе.

В сообществе отмечают, что территория не находились в собственности муниципального округа, повлиять на строительство МО Ульянка не может.

Ранее мы писали, что ретейлер "Лэнд" закрывает магазин на Морской набережной.

Фото: "Вконтакте" / "Ульянка".