На берегу Новой реки построят храм

Вчера, 22 февраля, петербуржцы заметили строительный забор на улице Солдата Корзуна. Сообщество "Ульянка" напомнило в соцсети, что в 2019 году госстройнадзор выдал разрешение на строительство храма Храма cвятого праведного Иоанна Русского и Дома причта с воскресной школой.
Мнения горожан о целесообразности постройки разделились. Кто-то считает, что храмы должны быть в шаговой доступности, а кто-то не понимает, зачем много храмов в одном районе.
В сообществе отмечают, что территория не находились в собственности муниципального округа, повлиять на строительство МО Ульянка не может.
Ранее мы писали, что ретейлер "Лэнд" закрывает магазин на Морской набережной.
Фото: "Вконтакте" / "Ульянка".
Обсуждение ( 4 )
Куда еще один???? Напротив, на Бурцева, все никак не достроят!!! Ждем пока набережная обаалится????
На одной стороне есть храм, теперь надо и на другой? Лучше стадион под крышей для всех.
Заколебали храмами. Стройте детские площадки для игр и развивающие кружки.
надеюсь от вони задохнуться