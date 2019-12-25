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Ретейлер "Лэнд" закрывает магазин на Морской набережной
Сегодня, 19:25
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arteliseev

Ретейлер "Лэнд" закрывает магазин на Морской набережной

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Владельцы магазина хотят сменить торговую точку.

Как сообщила "Фонтанка", 25 февраля можно будет последний раз посетить магазин "Лэнд" на Морской набережной, 9.

Работников переводят на Комендантский проспект, а затем вернут на Васильевский. 

"К нам не ходили около полутора лет, так как напротив нас открылся магазин "Июль", ориентированный на туристов. Мы работали с постоянными покупателями, которые живут на Васильевском", — отметила администратор магазина. 

Ранее мы писали, что петербуржцы мешают проезду трамваев.

Фото: "Вконтакте" / "Сеть супермаркетов "Лэнд" 

Теги: петербург, торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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