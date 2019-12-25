Ретейлер "Лэнд" закрывает магазин на Морской набережной

Владельцы магазина хотят сменить торговую точку.

Как сообщила "Фонтанка", 25 февраля можно будет последний раз посетить магазин "Лэнд" на Морской набережной, 9.

Работников переводят на Комендантский проспект, а затем вернут на Васильевский.

"К нам не ходили около полутора лет, так как напротив нас открылся магазин "Июль", ориентированный на туристов. Мы работали с постоянными покупателями, которые живут на Васильевском", — отметила администратор магазина.

Ранее мы писали, что петербуржцы мешают проезду трамваев.

Фото: "Вконтакте" / "Сеть супермаркетов "Лэнд"